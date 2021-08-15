Kayseri'de akrabası olan karı -kocayı bıçakladı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Cengiz Y., ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı akrabası Ö.T. ile eşi Y.T. isimli kadını bıçakla yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Golden Center 3 sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Y., ailevi nedenlerden dolayı konuşmak için akrabası olan Ö.T´nin evine geldi. Cengiz Y. ile akrabası Ö.T. arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Cengiz Y., belinden çıkardığı bıçakla önce Ö.T´yi ardından da kavgayı ayırmaya çalışan Ö.T´nin eşi Y.T. isimli kadını yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çifti Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Cengiz Y. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-08-15 02:20:11
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