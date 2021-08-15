Kayserili Yunus Emre Arslan dünya 3.'sü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserili Yunus Emre Arslan dünya 3.'sü oldu

İHA

Kayserili Yunus Emre Arslan dünya 3.'sü oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A,Ş sporcusu ve Okçuluk Milli Takım sporcusu Yunus Emre Arslan, Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu.
Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlendi. Şampiyonaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcusu Yunus Emre Arslan Okçuluk Milli Takımı ile katıldı. Kayserili sporcu Yunus Emre Arslan, Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talasgücü Belediyespor iki oyuncusu ile yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor iki oyuncusu ile yeniden ...
Talasgücü Belediyespor golcüsünü buldu
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor golcüsünü buldu
Tartıştığı akrabalarını bıçaklayan şahıs saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Tartıştığı akrabalarını bıçaklayan şahıs saklandığı ...
Kayseri'de akrabası olan karı -kocayı bıçakladı
YEREL HABERLER Kayseri'de akrabası olan karı -kocayı bıçakladı
Taner Yıldız Tomarza'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Taner Yıldız Tomarza'yı ziyaret etti
Özhaseki’den ASKF’ye destek sözü
YEREL HABERLER Özhaseki’den ASKF’ye destek sözü
Covid-19'dan ölenlerin yüzde 87'sini aşı yaptırmayanlar oluşturdu
YEREL HABERLER Covid-19'dan ölenlerin yüzde 87'sini aşı ...
Kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi
Koronavirüs geçirdikten sonra ikna olduğu aşıyı yaptırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs geçirdikten sonra ikna olduğu aşıyı ...
Hafızlar adayları camide antrenman yaptı, renkli görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Hafızlar adayları camide antrenman yaptı, renkli ...
(Özel) Kahraman itfaiye eri İHA’ya konuştu Muğla’da yarasını sardıktan sonra yangına müdahale etmeye devam eden itfaiye eri Ali Erim: “Ayağımdaki yara yürümeme bile engeldi ama ‘mücadeleyi bırakmayacağım, ekip arkadaşlarım çalışırken dinlenmeye çekilemem’ dedim”
YEREL HABERLER (Özel) Kahraman itfaiye eri İHA’ya konuştu Muğla’da ...
Altay- Kayserispor maçının VAR'ı Emre Malok
YEREL HABERLER Altay- Kayserispor maçının VAR'ı Emre Malok
Kayserispor’un Altay maçı kadrosu belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor’un Altay maçı kadrosu belli oldu
'Aşısızların yüzde 87'sinin hastalığa yenik düştüğünü gördük'
YEREL HABERLER 'Aşısızların yüzde 87'sinin hastalığa yenik düştüğünü ...
(Özel) Aşı olmadı, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Kayseri Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Recep Civan Yüksel: “Hastamız entübe olmadan önce aşı olmadığı için çok pişmandı. Bizimle konuşurken ‘Keşke aşı olsaydım’ dedi”
YEREL HABERLER (Özel) Aşı olmadı, yoğun bakımda yaşam savaşı ...
DEAŞ´ın sözde Rakka Emiri´ne verilen ceza onandı
YEREL HABERLER DEAŞ´ın sözde Rakka Emiri´ne verilen ceza onandı
Görme engelliler yeşil sahaya çıktı
YEREL HABERLER Görme engelliler yeşil sahaya çıktı
Aşıyı reddetti, hastalığa yakalandıktan sonra aşı olmaya davet etti
YEREL HABERLER Aşıyı reddetti, hastalığa yakalandıktan sonra aşı ...
Tayfun Yanar Talasgücü Belediyespor'da
YEREL HABERLER Tayfun Yanar Talasgücü Belediyespor'da
Başkanın gözyaşları Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yangın bölgesinden dönen itfaiyecileri gözyaşları ile karşıladı
YEREL HABERLER Başkanın gözyaşları Kayseri Büyükşehir Belediye ...
Kayseri Yaz Kupası ELO Satranç Turnuvası Başladı
YEREL HABERLER Kayseri Yaz Kupası ELO Satranç Turnuvası Başladı
Arife öğretmenin katili felç oldu
YEREL HABERLER Arife öğretmenin katili felç oldu
Talas kırsalına 4 bin 450 ton asfalt
YEREL HABERLER Talas kırsalına 4 bin 450 ton asfalt
Ayak Tenisi İl Birinciliği başladı
YEREL HABERLER Ayak Tenisi İl Birinciliği başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.