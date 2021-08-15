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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Belediyesi’nden konteynerlerle görsel zenginlik

İHA

Kocasinan Belediyesi’nden konteynerlerle görsel zenginlik

İlçeyi modern projelerle geliştirirken, estetik ve görsel açıdan da zenginleştiren Kocasinan Belediyesi, yeraltı çöp konteynerlerine giydirme çalışmasıyla görsel zenginlik sunuyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetler neticesinde Kocasinan'ın daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuştuğunu söyledi.
Temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Daha temiz bir Kocasinan için hijyene ve vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu doğrultuda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz halkın sağlıklı, huzurlu ve daha temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak için vardiyalı sistemle çalışmaktadır. Bu kapsamda ekiplerimiz yol yıkama, çöp toplama ve genel temizlik çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Ayrıca geçen yıl ilçe genelinde yaptığımız çalışmalarla ihtiyaç duyulan çöp konteynerini yeniliyoruz. İhtiyaç doğrultusunda nüfusun yoğun olduğu bölgelere yeraltı çöp konteynerinin montajlarını gerçekleştiriyoruz. Farklı tasarımla yeraltı çöp konteynerlerine giydirme çalışması yapılarak hem çevreci mesajlar verildi hem de görsel açıdan zenginlik kazandırıldı. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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