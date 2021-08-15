Kayseri’de alacak-meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada ateş açılması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Gültekin Sokak üzerinde bir kıraathanede meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan M.A. ile S.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından S.Y. otomobilinde bulunan uzun namlulu silahla M.A.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.A. kolundan yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan S.Y.’yi arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.