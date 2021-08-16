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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kerem ile Aslı sergisi ilçe turunda

İHA

Kerem ile Aslı sergisi ilçe turunda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İran'ın İsfahan'dan Kayseri Erciyes'e uzanan Kerem ile Aslı'nın sevda hikâyesini, ‘Erciyes'te Bir Sevda Masalı; Kerem ile Aslı' adlı sergi ile ilçe ilçe duyurmaya devam ediyor.
Yaptığı projeler ve el emeği göz nuru eserler ile Türkiye'de ilklere imza atan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş.’nin özel ve anlamlı projelerinden Kerem ile Aslı'nın hikâyesinin anlatıldığı 'Erciyes'te Bir Sevda Masalı; Kerem ile Aslı' sergisi Kayserililer tarafından yoğun ilgi görüyor. İlk sanal sergi olarak sanatseverler ile buluşan Kerem ile Aslı sergisi, ardından Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında, daha sonra da tarihi Kayseri Kalesi’nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Şehrin çok özel ama az bilinen Kerem ile Aslı sevdasını konu alan ve KAYMEK eğitmenleri tarafından hazırlanan sergi, şimdi de ilçe ilçe tüm Kayserililere ulaştırılıyor. "Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem İle Aslı" sergisi Develi ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Kayseri'nin kültürel bir değeri olan Kerem ile Aslı'nın hüzünlü ve bir o kadar da anlamlı hikâyesini konu alan sergi, ilçe sakinlerinin yoğun ilgisini görürken, KAYMEK hazırladığı, kültürü ve tarihi yansıtan sergilerle tüm ilçeleri buluşturmaya devam edecek.
Kerem ile Aslı, 16. yüzyılda İran'da bir şahın oğlu olan Kerem ile şahın hazinedarı olan keşişin Aslı isimli kızı arasında yaşanan bir sevda öyküsü olarak biliniyor. Kerem ile Aslı Kayseri’de kavuşup, Kayseri’de yanarak kül oldukları ve iki aşığın küllerinin Erciyes'in Kayseri'ye bakan köşesine gömüldüğü rivayet ediliyor. Sergi, Kerem ile Aslı sevdasının İran'ın en önemli şehirleri olan İsfahan'dan Kayseri'ye uzanan hüzünlü yaşanmış gerçeğini aktarıyor. 3 ay gibi kısa bir zaman içerisinde hazırlanan, 18 farklı el sanatı ve 24 eserden oluşan sergide Kerem ile Aslı’nın bu masalımsı sevdasının hikâyesi 14 bölüme ayrılarak kronolojik, 3 boyutlu 14 eserle hazırlandı. Sergide Kerem ile Aslı sevdasının ayrıntılarını içeren 8 tablo ve 2 çini vazo yer alıyor. Sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemelerden yapılan minyatürler, tablolar ve vazolar dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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