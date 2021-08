Kadir Has Stadı yeni sezona hazır Kadir Has Stadı 97 gün sonra kapılarını açıyor

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

Kadir Has Stadı, ligin başlamasıyla beraber 97 gün aranın ardından ilk maça ev sahipliği yapacak.

Geçen sezon 15 Mayıs'ta Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından sessizliğe bürünen 32 bin 864 kişi kapasiteli Kadir Has Stadı, bu hafta cuma günü oynanacak Adana Demirspor maçı ile tekrardan futbol heyecanına ev sahipliği yapacak. Yüzde 50 kapasiteli taraftarın alınacağı statta, bütün hazırlıklar tamamlandı.

Kadir Has Stadı Müdürü Ali Yılmaz, statta eksikliklerin giderildiğini ve sezona hazır hale getirildiğini söyleyerek, "Statta ligin bitmesinin ardından boşluktan yararlanıp eksikliklerimizi tamamladık. Çim bakımımız kesintisiz olarak devam etti. Şu anda zeminimiz oynanabilir vaziyettedir. Yapılan denetlemelerden de geçtik. Statta bir sıkıntımız yok. Zemin ve stat olarak maça hazırız. Geçtiğimiz 1.5 senedir maçları seyircisiz oynuyoruz. Maçların çok da tadı yoktu. Bu sezon itibariyle yüzde 50 seyirci alımı olacak. Aşı ve PCR testiyle beraber statta birer boşluk bırakarak tribünlerimizi seyircilerimize yüzde 50 oranında açacağız. Localarımız yüzde 100 kapasite ile açık olacak. Adana Demirspor maçıyla yeni sezona ‘merhaba’ diyeceğiz. Biz taraftarlarımızı onlardan daha çok özledik. Desteklerini bekliyoruz. Bu sene bizim için çok önemli bir senedir. Başarılı olmaktan başka şansımız yok. Onları da arkamızda hissetmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

