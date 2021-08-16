Kentsel dönüşümle Uğurevler’de muhteşem dönüşüm

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını ve dönüşümle bölgeye kazandırılacak olan 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli anaokulunun çalışmalarını inceledi. Dönüşümle birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, ilçenin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımızın daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir Kocasinan’ı inşa edebilmektir” dedi.

Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında saha incelemelerinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılacak olan okulun çalışmalarını kontrol etti. Dönüşümle birlikte Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Uğurevler Mahallemizde kentsel dönüşümle bölgeye kazandıracağımız okulun çalışmalarını inceledik. Kaba inşaatın tamamlandığı okulu, yeni eğitim öğretim sezonuna yetiştirmek için aralıksız çalışmalar devam ediyor. Çocuklarımızın daha konforlu ve huzurlu bir şekilde ve bütün donanımlarıyla eğitim görebilecekleri bir okul yapılıyor. Çocuklarımız, çağdaş imkanlarla donatılacak olan bu okulda öğrenim görmeye başlayacak. Kocasinan Belediyesi olarak bütün mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında her konuda vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışma yürütüyoruz. Bu ve buna benzer çalışmalarımızı ihtiyaç duyulan bütün mahallelerimizde yapmaya devam edeceğiz. Bütün gayretimiz, ilçenin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımızın daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hep birlikte inşa edebilmektir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle birlikte gerçekleştirdiklerini ve Uğurevler Mahallesi’nde olduğu gibi diğer mahallelerin ihtiyacı olan tüm hizmetleri çözmek için yaptıklarını sözlerine ekledi.

İncelemeler sırasında mahalle sakinlerinin hal ve hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sevgisiyle karşılaştı. Bölge sakinleri ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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