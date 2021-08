Maharetli Eller yapıyor, pazarda alıcısıyla buluşuyor

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde başlatılan ve her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bu hafta da yoğun ilgi gördü.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve ilçenin tarihi Harman Mahallesi Meydanı’na kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, bu hafta da el emeği göz nuru birçok ürünü vatandaşlarla buluşturdu. Ahşap ürünlerden, gıdaya, tekstil ürünlerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürünün yer aldığı organizasyon vatandaşlardan yine tam not aldı.

Pazar hakkında düşüncelerini ifade eden vatandaşlar, oldukça memnun olduklarını ve özellikle kadın girişimciler için çok faydalı bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

“Pazarı çok sevdim, bayıldım” sözleriyle organizasyona yönelik beğenisini ifade eden Kazakistanlı Guliya Ünalan isimli bir vatandaş, Bu oluşumun bir medeniyeti gösterdiğini söyleyerek Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bir diğer vatandaş da pazardaki ürünlerin el emeği olduğuna dikkat çekerek, “Pazar güzel, el emeği göz nuru hepsi. Bu organizasyonu bize sundukları için Talas Belediyesi’ne teşekkür ederim. Pazara genel olarak baktığımızda fiyatları da gayet uygun” dedi.

Pazarla ilgili düşüncelerini dile getiren başka bir vatandaş ise, “Böyle bir pazar kurma düşüncesi çok güzel, her şekilde güzel, çünkü emek var. Talas Belediyesi’nin ellerine sağlık diyorum” ifadelerini kullandı.

Bu pazarın kadınlara el emeği ürünlerle gelir imkanı sağlandığını ifade eden bir diğer vatandaş da bu imkanı sağlayan Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Pazara gezmeye gelen bir diğer vatandaş da şunları söyledi:

“Çok güzel olmuş çok emek verilmiş, hem gezmeye geldik hem de biz de burada stant açabilir miyiz diye bir izlenim edinmeye geldik.”

Pazarda stant açan üreticiler de ilgilen oldukça memnun olduklarını söyledi. Böyle bir imkanın kendilerine sağlandığı için mutlu olduklarını dile getiren üretici kadınlar, Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Pazarda ürünlerini sergileyen bir üretici de vatandaşlara seslenerek, alışveriş merkezleri yerine bu tarz organizasyonları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

