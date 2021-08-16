Kayserispor´da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı

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KAYSERİ,(DHA)Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay ile deplasmanda alınan 3-0´lık mağlubiyetin ardından takımla anlaşarak yollarını ayırdı. Geçen sezonun 38´inci haftasında takımın başına geçen Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor, Yukatel Denizspor´u 6-3 yenerken, Helenex Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0, Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken, Feerbahçe´ye 2-1, yeni sezonda karşılaştığı Altay´a ise, 3-0 yenildi. DHA-Spor Türkiye-Kayseri DHA

2021-08-16 17:38:43



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