Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Irak'ın kuzeyinde PençeŞimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi.

22 yaşındaki Şehit Tuncer'in cenazesini taşıyan uçak 12. Hava Üs Komutanlığı'na iniş yaptı. Burada Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, ailesi ve askeri erkan tarafından karşılanan şehit Tuncer'in cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve babası vefat eden şehidin yakınları burada, "Türk bayrağına kurban olayım" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Yılmaz Tuncer, yarın Kırşehir'in Mucur ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.