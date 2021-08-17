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Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla Koramaz Vadisi ile Kayseri Mutfağı buluşuyor

İHA

Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla Koramaz Vadisi ile Kayseri Mutfağı buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi’nde yer alan doğa ve tarih harikası Koramaz Vadisi’ne Kayseri mutfağını içeren yemeiçme mekânı açılması için çalışma başlattıklarını açıkladı.
Kayseri’de turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda projeler üreterek, çalışmalar yapan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Koramaz Vadisi’ni turizme kazandırma çalışmaları kapsamında bir hizmete daha imza atarak Kayseri’nin zengin gastronomi kültürünü konuklara yansıtacak yemeiçme mekânı yapılması konusunda kolları sıvadı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşsiz deha Mimar Sinan’ın memleketi Ağırnas Mahallesi ziyareti kapsamında, Büyükşehir’in gayretleri sonucunda UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne giren ve bunu kalıcı hale getirmek için çalışmaları sürdürülen Koramaz Vadisi’ne ilişkin bilgiler vererek, burada bir yemeiçme mekânının kurulacağını ifade etti.
Söz konusu yemeiçme mekânı ile Kayseri’nin gastronomi kültürünün tanıtılmasının, konukların ihtiyaçlarının karşılanmasının ve istihdamın oluşturulmasının amaçlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:
“Mimar Sinan’ın doğduğu beldemizde, gilaburunun beldesinde, Koramaz Vadisi’nin adeta göbeğinde şu anda Neslihan Parkı ve yeraltı şehrimizin olduğu yerdeyiz. Malumunuz Koramaz Vadimiz UNESCO’nun geçici miras listesine girmiş olan, kalıcı olması için çaba gösterdiğimiz bir bölge. Bu vadimizde en büyük eksiklik olan yemeiçme mekânı ile ilgili olan çalışma da talimatımızla hayata geçiriliyor. İnşallah buraya gelen misafirlerimizin hem yerel ürünlerle kahvaltı yapmaları hem de yemeiçme mekânlarından ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak ve bu bölge insanlarına da istihdam oluşturmak amacıyla bir çalışma yapıyoruz. Her şeyden önce bize anlayışlı yaklaşıp oranın hizmete sunulmasında destek olan Atıf kardeşlerimize ve kıymetli ailesine ben özellikle teşekkür ediyorum. KAYTUR’umuzun kıymetli ekibine, gerçekten Kayseri’mizi gastronominin merkezi haline getiren, gayretleri ile takdir ettiğimiz ve dua ettiğimiz, her zaman övdüğümüz ve hak ettiklerine inandığımız, son süreçte de açmış oldukları glütensiz kafe ile adeta gönüllere yer eden, kimsesizin kimsesi olan bir anlayış içerisinde hareket eden bu güzel kuruluşumuzun ekibine teşekkür ediyorum. Bölgemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.”
Başkan Büyükkılıç, bölgenin gerek Koramaz Vadisi, gerekse Kültepe KanişKarum’daki yapılacak müze ile birlikte herkesin uğrak yeri olacağını ve bu alanda insanların dinleneceği, eğleneceği keyifli ortamlar oluşturacaklarını dile getirdi.
Büyükkılıç, bölgenin değişik medeniyetlere ve Mimar Sinan’a ev sahipliği yaptığını, yer altı şehirleriyle, değişik inançlara mensup olan kültür yapıları ile adeta bir açık hava müzesi olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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