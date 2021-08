50 yılda 200 bin pul biriktirdi

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!



Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)KAYSERİ´nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Fevzi Ablak (81), 50 yılda yaklaşık 200 bin adet pul biriktirdi. Pul koleksiyoncusu Ablak, "Bende her çeşit pul bulunuyor. Onları özenle saklıyorum" dedi.

Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi´nde yaşayan Fevzi Ablak´ın 50 yıl önce dergiden gördüğü pullar ilgisini çekti. 5 çocuk babası Ablak, o tarihten bu yana pul biriktirmeye başladı. Ablak, 50 yılda yaklaşık 200 bin adet pul biriktirdi. Emekli Ablak, pullarına gözü gibi bakıyor. Pul biriktirmeyi sevdiğini belirten Ablak, "Ben 50 yıllık pul koleksiyoncusuyum. Eşimle birlikte Soğanlı´da doğup büyüdük. Burada güzel bir hayat yaşıyoruz. Ben çocukken yakın bir akrabam vardı. Ona ait dergide birkaç kez pulla ilgili yazı okudum. Ondan sonra pul bende tutku oldu. Pul için İstanbul´a gidip geldim. Bu pulları İstanbul´dan temin ettim. Bu pul tutkusu çok güzel. Gençlere de tavsiye ederim. Ben bu mahallede 2008 yılında ilk kez pul sergisi de açtım. Dünyada pulu ilk basan İngiltere´dir. Bende İngiltere´nin ilk pulları bulunuyor. Bende her çeşit pul bulunuyor. Pulların her türlüsünü biriktirdim. Bende yaklaşık 200 bin adet pul var. Pullarım çok temiz. Onları özenle saklıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

