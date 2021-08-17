Arkadaşı, 16 yaşındaki İkra'yı tüfekle başından vurup öldürdü (2) 

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2 TUTUKLAMA

Kayseri´nin İncesu ilçesinde, İkra Nur Türksoy´u (16) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Berat A.'nın ardından ev sahibi Osman Ç. de gözaltına alındı. Berat A.'nın, emniyette verdiği ifadesinde, tüfeği temizlerken birden ateş alarak, Türksoy´a isabet ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Osman Ç.´nin ise olay sırasında evde olduğunu ancak Türksoy´un ölümüyle ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berat A. ve Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İkra Nur Türksoy'un cenazesinin ise yarın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yamaçlı beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-08-17 17:26:20



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