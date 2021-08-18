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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kitap Fuarı Sun Fuarcılığın

İHA

Kitap Fuarı Sun Fuarcılığın

818 Ekim tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Kayseri Kitap Fuarı'nın Sun Fuarcılık, tek katılımcı olarak girdiği ihalede aldı.
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen, bir önceki yıl ise 150 bin TL bedelle Sun Fuarcılık, gerçekleştirdiği kitap fuarına katılım yoğun olmuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ihaleye başka bir fuar ve organizasyon şirketi katılım sağlamazken, tek katılımcı olarak ihaleye giren Sun Fuarcılık 155 bin TL taahhütle fuar organizasyon işini ihaleyle almış oldu.
Kitap Fuarı; pandemi sebebiyle bir kapanma olmaz ise 817 Ekim tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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