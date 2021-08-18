Velo Erciyes'ten Başkan Cabbar'a ziyaret

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Velo Erciyes Organizatörü Mustafa Kemal Canfedai, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Uluslararası Bisiklet Federasyonunun düzenlediği Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışlarına iki yıldır üst üste ev sahipliği yapan Develi ilçesine teşekkürlerini iletmek için Canfedai Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti. Yapılan yarışla 18 ülkeden 250 sporcuya ilçenin tanıtılmasına imkan sağlandığını belirten Başkan Cabbar; "Güzel Develimizi tanıtmak ve ilçemizde sporu yaygınlaştırmak için projeler üretmeye ve yürütülen projelere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

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