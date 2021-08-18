Voleybol Milli Takım Gelişim Kampına Kayseri’den 4 sporcu ve 1 antrenör çağrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından 22 Ağustos07 Eylül tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan 2007 doğumlu sporcuların Gelişim Kampı için Kayseri’den 4 sporcu ve 1 antrenör davet edildi.
2007 doğumlu sporcuların takibini yapabilmek ve gelişimlerine katkı sağlayabilmek için Ankara’da 22 Ağustos07 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan milli takım kampına Kayseri’den 4 sporcu ve 1 antrenör davet edildi. Federasyon’dan gönderilen yazıda Voleybol Antrenörü Şahin Kabul’ün yanı sıra Simge Elektronik Şahin Spor Kulübü sporcuları Metin Kaan Elden, İsmail Türkmen, Ali Kemal Alak ve Kaan Keleş’in davet edildiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.