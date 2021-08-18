7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği müzenin temeli atılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın da ilgisini çeken Yamula Barajı’nda bulunan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile vatandaşlara yönelik Millet Kıraathanesi projesinin temelini atmaya hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle 4 ayrı bölgede 2018 yılı Eylül ayında başlayan kazı çalışmalarında Afrika ve Asya’daki türlerinden üçte biri kadar büyük canlılara ait bulunan fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ve Millet Kıraathanesi projesinin temelleri atılıyor. Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde 2018 yılı Eylül ayında başlayan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ile Kayseri Müzesi Başkanlığı’nda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu’nun bilimsel başkanlığında ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılan kazı çalışmaları sürüyor. Eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde yapılan kazı çalışmalarında, 7.5 milyon yıllık çok sayıda fil, 3 ayaklı toynak at(hiperrion), 3 ayrı zürafa kafatası, gergedan, boynuzlu bovidaeya, kablumbağa gibi hayvanlara ait fosiller bulundu. Yamula Barajı’nda bulunan tüm fosillerin Afrika ve Asya’daki türlerinden üçte biri kadar büyük olduğu ortaya çıktı.

Dünyada tek örnek

Yapılan kazı çalışmalarında Yamula Barajı kıyısında 2019 yılında bulunan ve Finlandiyalı bir uzman tarafından incelenen Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosili de, dünyada tek örnek olarak literatüre geçmişti. Bu çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan ve projelendirme çalışmaları sona eren Paleontoloji Müzesi ve Millet Kıraathanesi projesinin temel atma töreni, Eski Arkeoloji Müzesi’nde 21 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

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