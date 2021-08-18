Develi Belediyespor taraftarı önünde ilk antrenmanına çıktı

Bu yıl Türkiye 1. Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor, seyircisi ve en büyük destekçisi olan Develililerle ilk antrenmanına çıktı.

7 Ekim’de başlayacak lig öncesi hazırlıkların ve antrenmanların devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı ve Develi Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Cabbar; “Yeni kadromuz, teknik heyetimiz, yönetimimiz ve en büyük destekçimiz kıymetli hemşerilerimizle birlikte daha güzel başarılar elde edeceğimize inancım tamdır. Sporun özünde olan birlik ve beraberliği en güzel şekilde temsil eden takımımıza başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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