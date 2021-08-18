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Bu kursta kuyumcu gibi çalıştılar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Telkari’ kursiyerleri kuyumcu gibi takı üretti

İHA

Bu kursta kuyumcu gibi çalıştılar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Telkari’ kursiyerleri kuyumcu gibi takı üretti

Kayseri'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliği ve Ahi Evran Muhtarlığı'nın desteği ile açılan ‘Telkari’ kursunda mahalleli kadın kursiyerler ve öğrenciler kuyumcu gibi çalışarak ürettikleri ürünleri sergiledi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliği ve Ahi Evran Muhtarlığı'nın desteği ile açılan ‘Telkari’ kursunda mahallede oturan 15 kadın ve 15 öğrenci, 45 gün Telkari Kursuna katıldı. Kursta adeta bir kuyumcu gibi çalışarak ürün üreten hünerli kadın ve öğrencilerin ürünleri, bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergi ile vatandaşlara sergilendi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Karabulut, telkari eserleri dışında pandemi döneminde üretilen ürünlerin de yer aldığı sergi hakkında, "İlk başta okulumuzun bulunduğu Ahi Evran Mahallesi’nde bulunan kadınların ve öğrencilerimizin el emeği ile sergiledikleri Telkari ürünleri var. Bunun dışında pandemi sürecinde okulumuzun ürettiği dezenfektanlar ve zeytinyağlı sabunumuz, bunun dışında okulumuzda daha önceden de bulunan sıvı deterjan grubu sergimizde mevcut. Eğitimler 1.5 ay sürdü, mahalle halkımızdan 15 kişi katıldı ve öğrencilerimizden de 15 kişi katıldı. Toplamda 30 kişi ile bu eğitimlerimizi devam ettirdik. İlerleyen dönemde de zeytinyağlı sabun üretimimize devam edeceğiz. Rahmetli olan müdür yardımcımız Mustafa hocamızın yürüttüğü ‘Eğitimde Yeni Nesil Atölyeler’ diye bir proje vardı. Bu projemiz de gerçekleşecek. Burada akıllı mobilya üretimi ve kuyumculuk bölümü için 3D yazıcılarla model üretimi olacak” dedi.

Mahalle kadınlarının kurslarını bir gün dahi aksatmadan hevesle geldiklerini ifade eden Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni Canan Öztekin Kaynar ise, “Pandemi döneminden geçiyoruz ve ben de bir kadın olduğum için evde uzun süre kaldık kadınlar olarak diye düşünüyorum. Ben de Telkari işini kadınlarla yapmayı düşündüm çünkü onların evde daha çok sıkıldıklarını ve dışarı çıkmaları gerektiğini düşündüm. Bu fikrimi müdürümüze sundum ve o da olumlu baktı. Daha sonra biz de kadınlara ulaşmak için, mahallemizin muhtarı Nejla hanımla birlikte hareket ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Kadınları bulmamızda ve organize etmemizde bize yardımcı oldu. Sonrasında bu fikrimizi Kocasinan Halk Eğitim Merkezine sunduk. Desteklerle Telkari kursumuzu açtık. 15 kadınla kursumuzu devam ettirdik ve hiç aksatmadan, sevinerek ve koşarak geldiler. “Biz çok sevinerek geliyoruz, bir gün dahi aksatmak istemiyoruz” dediler. Çok eğlenceli bir kurs oldu. Onun dışında okulumuzun öğrencileri de bu kursumuza destek verdiler. Tam bir aile ortamı oldu diyebilirim. Çok eğlendik ve çok güzel şeyler ürettik. İnşallah devamının da olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Usta Öğreticilik yapan Furkan Sağlam da, “Bu kursta kadınlarla beraber güzel işler çıkarmaya çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. En büyük katkıları da kadınlarımız ve Canan hocamız sundu bizlere. Ürünleri yaparken, kursa katılan kadınların çok büyük emekleri oldu. Bir kuyumcu gibi çok güzel işler çıkardılar. Çok heveslilerdi ve her şeyi yapmayı çok istiyorlardı. Biz de okulumuzdan ve hocamızdan öğrendiğimiz kadarıyla elimizden geleni göstererek, öğretmeye çalıştık. Onlar da kursta çok iyi şekilde öğrendiler” diye konuştu.

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