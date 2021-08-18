Göz hastaları gözlüklerden kurtulabilir Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş: "Yaş, göz yapısı ve özelliklerinin uygun olması ve iyi bir cerrah ve iyi lens kullanımı hastalarda gözlük kullanımına son verebilir"

Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş; yaş, göz yapısı ve özelliklerinin uygun olması ve iyi bir cerrah ile iyi bir lens kullanımının hastalarda gözlük kullanımına son verebileceğini söyledi.

Göz hastalarından en sık gelen soru ’Gözlüklerimden nasıl kurtulurum?’ sorusu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Göktaş; 40 yaş ve altının göz lazer ameliyatı ile lens ve gözlüklerden kurtulabildiğini söyledi. Prof. Dr. Göktaş; "Uygun aday belirlendiğinde, hastaların bütün göz muayeneleri, analizleri, göz dokularının yapıları, özellikleri, gözün bilgisayarla incelemeleri tamamlandıktan sonra eğer uygun bir adaysanız gözlüklerden kurtulabilirsiniz. Burada hastalarda ne tür tedaviyi uygulayacağımızı belirleyen en önemli kriter yaş kriteridir. 40 yaş ve altındaki hastalarımızı göz lazer ameliyatıyla bu problemden kurtulabilir. Yani hastalarımız, kontak lens ve gözlüklerinden excimer lazer ile kurtulabilirler" dedi.



"Miyop, hipermetrop, astigmat gibi problemlerin tamamı akıllı merceklerle çözülebiliyor"

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi problemlerin de akıllı merceklerle çözüldüğünü aktaran Göktaş; “40 yaşın ve üzerinde özellikle 50’li yaşlardan sonra yakın problemi de ortaya çıkacağı için lazer ameliyatları maalesef yakın problemi çözmüyor. Dolayısıyla daha etkili hem yakını hem uzağı düzelten, aynı zamanda hastalarımızda var olan özellikle astigmat gibi uzağı ve yakını etkileyen görme problemlerinde akıllı merceklerle çözebiliyoruz. Akıllı mercekler farklı yöntemlerde, farklı şekillerde kullanılabiliyor ama şunu söyleyebilirim; gözümüzde eğer miyop, hipermetrop ve astigmatımız varsa, presbşyopi dediğimiz yakını görme problemi de başladıysa bu mercekler bütün bu göz sorunlarını çözebiliyor. Hastalarımız ameliyattan önce uzak gözlük kullanıyorsa, ayrıca yakın gözlük kullanıyorsa ve uzak ile yakını gözlüksüz görmede problem yaşıyorlarsa biz bunları akıllı merceklerle çözebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Önemli olanın hastanın uygun bir aday olup olmadığını belirlemek olduğunun da altını çizen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş; "Çünkü bu yöntemlerin hiçbiri ister excimer lazer olsun ister akıllı mercek uygulaması olsun uygun hastaya yapılmalı ki sonuçlar başarılı ve tatminkar olsun. Dolayısıyla yaş, göz yapısı ve özelliklerinin uygun olması ve iyi bir cerrah ve iyi lens kullanımı hastalarımızda gözlük kullanımını önleyebilir" diye konuştu.

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