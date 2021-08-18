Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi

Yukatel Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Hikmet Karaman oldu.

Süper Lig'e Altay yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Önceki gün Yalçın Koşukavak ile görüşülerek yolların ayrıldığı sarıkırmızılı takımda yeni teknik direktör belli oldu.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, dün akşam İstanbul'da bir araya geldiği tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı. Sezon sonuna kadar sarıkırmızılı takım ile anlaşmaya varan Hikmet Karaman, bugün Kayseri'de olacak ve takımla birlikte ilk idmanına çıkacak.

Hikmet Karaman'ın yardımcı antrenörleri arasında Taşkın Aksoy ile kaleci antrenörü Metin Aktaş yer alacak.

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