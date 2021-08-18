Başkan, Vali ile birlikte yöresel ürünleri inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan, Vali ile birlikte yöresel ürünleri inceledi

İHA

Başkan, Vali ile birlikte yöresel ürünleri inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte KayseriAnkara karayolunda yol kenarında tarladan sofraya satış yapan çiftçilerle ve gurbetçi vatandaşlarla sohbet etti, yöresel ürünleri inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Yamula Barajı yakınlarında yol kenarında kurulan ve yöresel ürünlerin yer aldığı pazarda üreticiler ile vatandaşlarla bir araya geldi. Yamula patlıcanından, ay çekirdeğine, karpuzundan kavununa, domatesinden üzümüne kadar birbirinden lezzetli organik ürünlerin yer aldığı pazarda ürünleri inceleyen Başkan Büyükkılıç, alışveriş yapan vatandaşlarla birlikte tarladan sofraya uzanan lezzet yolculuğuna ortak oldu.

Büyükkılıç, Vali Günaydın ile birlikte alış veriş yapan gurbetçi vatandaşlarla da sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezi açılıyor
YEREL HABERLER Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezi ...
Kayserispor taraftarından 'Hikmet Karaman' isyanı
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarından 'Hikmet Karaman' isyanı
Kayseri Büyükşehir, Bozkurt'ta yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir, Bozkurt'ta yaraları sarıyor
Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi
YEREL HABERLER Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi
Göz hastaları gözlüklerden kurtulabilir Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş: "Yaş, göz yapısı ve özelliklerinin uygun olması ve iyi bir cerrah ve iyi lens kullanımı hastalarda gözlük kullanımına son verebilir"
YEREL HABERLER Göz hastaları gözlüklerden kurtulabilir Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. ...
Bu kursta kuyumcu gibi çalıştılar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Telkari’ kursiyerleri kuyumcu gibi takı üretti
YEREL HABERLER Bu kursta kuyumcu gibi çalıştılar Ahi Evran Mesleki ...
(Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes’te kampa girdi
YEREL HABERLER (Özel haber) Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes’te ...
Koronavirüs hastası: Aşımı yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım
YEREL HABERLER Koronavirüs hastası: Aşımı yaptırmış olsaydım 14 ...
Milli Parklar'dan Yahyalı Belediyesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Milli Parklar'dan Yahyalı Belediyesi'ne ziyaret
Yargıtay, `Avcı´ lakaplı seri katil Kayapınar´ın cezasını onadı
YEREL HABERLER Yargıtay, `Avcı´ lakaplı seri katil Kayapınar´ın ...
Develi Belediyespor taraftarı önünde ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Develi Belediyespor taraftarı önünde ilk antrenmanına ...
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği müzenin temeli atılacak
YEREL HABERLER 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği müzenin ...
Spor A.Ş.’den Zafer Bayramı’na özel iki turnuva
YEREL HABERLER Spor A.Ş.’den Zafer Bayramı’na özel iki turnuva
Kayseri Pancar Kooperatifi'nde görev değişimi
YEREL HABERLER Kayseri Pancar Kooperatifi'nde görev değişimi
Voleybol Milli Takım Gelişim Kampına Kayseri’den 4 sporcu ve 1 antrenör çağrıldı
YEREL HABERLER Voleybol Milli Takım Gelişim Kampına Kayseri’den 4 ...
Başkan Çolakbayrakdar: "Daha modern Kocasinan için daha konforlu yollar yapıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Daha modern Kocasinan için ...
Talas'ta çöp konteynerleri hem yıkanıyor hem parfümleniyor
YEREL HABERLER Talas'ta çöp konteynerleri hem yıkanıyor hem ...
Erkilet'e yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için hayırsever ile protokol imzalandı
YEREL HABERLER Erkilet'e yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için ...
Velo Erciyes'ten Başkan Cabbar'a ziyaret
YEREL HABERLER Velo Erciyes'ten Başkan Cabbar'a ziyaret
Milletvekili Karayel Sarız'da
YEREL HABERLER Milletvekili Karayel Sarız'da
KTO Başkanı Gülsoy ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci Savunma Sanayi Fuarı’nda
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy ve KAYSO Başkanı Büyüksimitci ...
Kitap Fuarı Sun Fuarcılığın
YEREL HABERLER Kitap Fuarı Sun Fuarcılığın
Arkadaşı, 16 yaşındaki İkra'yı tüfekle başından vurup öldürdü (2) 
YEREL HABERLER Arkadaşı, 16 yaşındaki İkra'yı tüfekle başından vurup ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.