Balkondaki çakmak patladı; yangında 2 kişi dumandan etkilendi



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)-KAYSERİ´de 11 katlı apartmanın 4´üncü katındaki balkonda unutulan çakmak, sıcak hava nedeniyle patladı. Evde bulunan 2 kişi çıkan yangın sonrası dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Kır Sokaktaki 11 katlı apartmanın 4´üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, sıcak hava nedeniyle evin balkonunda bulunan çakmak birden patladı. Çakmaktan sıçrayan kıvılcımlar balkondaki perdeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler evin mutfak bölümünü kapladı. Evde bulunan Hanım Y. ve Sevde Y. dumandan etkilendi. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis, dumanların yayılması nedeniyle binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri ise, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen Hanım Y. ve Sevde Y. Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Söndürülen yangın sonrası bina sakinleri evlerine döndü. Hastanede tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-08-18 14:38:16



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