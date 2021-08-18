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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç aşure dağıttı, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İHA

Başkan Büyükkılıç aşure dağıttı, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bolluk, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi ve Muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" kapsamında Yeraltı Çarşısı’nda ve Bürüngüz Camii önünde esnaflara ve vatandaşlara aşure dağıttı.
Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının onuncu günü dolayısıyla ‘Aşure Günü’ etkinliği düzenledi. Yeraltı Çarşısı’nda gerçekleşen etkinlikte Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara ve esnaflara aşure ikram etti. Büyükkılıç, KAYTUR aracılığıyla hicri yılın ilk ayı Muharrem’in onuncu gününe denk gelen Aşure Günü etkinlikleri kapsamında aşure dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:
“Bir Muharrem ayına daha eriştik. Muharrem ayı denilince akla aşure gelir. Aşure tabi ki on Muharrem’de geleneksel olarak bir kültürü yaşatma adına yapılır ve dağıtılır. İçerisinde değişik lezzetleri içerir ama değişik zamanda değişik dönemlerde Allah dostlarının, peygamberlerin hep sıkıntılara girdiği ve sıkıntıların giderilmesi adına dostlara ikram edildiği bir üründür. İçerisindeki değişik ürünlerin bir araya gelerek, birlik, beraberlik nasıl oluşturulur, bir tat, bir lezzet oluşturduğu anlayışı içerisinde Cenabı Allah birliğimize beraberliğimize vesile kılsın. Hayırlı olsun.”
Yeraltı çarşısında, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafların gönlünde yer edip, dualarını almak amacıyla aşure ikram ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Burada ortam cıvıl cıvıl, yurt dışından ve yurt içinden gelen vatandaşlarımız alış veriş yapıyor. Buraya yaklaşık 10 milyon TL civarında yatırım yapıyoruz. Bir AVM mantığı içerisinde yazın serin, kışın sıcak bir ortamda alış veriş yapması, güvenilir ortamda alış veriş yapması için ürünleri kaliteli, fiyatları makul, esnaf nitelikli, biz bunlarla gurur duyuyoruz. Ağızları tatlı olsun” diye konuştu. Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a binlerce kez teşekkür ederek, “Başkanımıza bu çarşının 40 senelik alış veriş merkezini daha iyi, daha nitelikli daha sorunsuz şekilde yaptığı için binlerce teşekkür ederiz. 10 bin metrekare içerisinde 10 milyon liralık bir bütçe ayırdı, Allah kendisinden razı olsun. Örfümüz, âdetimiz birlik içerisinde olmamızdır. Bu aşureyi dağıttığı için de başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin aşure dağıtımına teşekkür ederek, “Muharrem ayı tüm Müslüman âlemine mübarek olsun. Allah başımızdan eksik etmesin, böyle bir başkanımız var. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu Kayseriliyim diyene. Allah geçmişlerinin ağzında bulundursun” dediler.
Yeraltı Çarşısı esnafını gezip hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, daha sonra Melikgazi Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı, Bürüngüz Cami önünde dağıtılan aşure etkinliğine de katılarak, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte vatandaşlara aşure ikram etti. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada “Melikgazi Belediyemizin güzel bir geleneği aşure ikramlarını sürdürüyor. Muharrem ayındayız, her şeyden önce bu kültürü yerleştirdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Cenabı Allah huzurumuzu bozmasın, birliğimizi ve beraberliğimize vesile olsun. Ağzımız tatlı olsun, ağzımızın tadı bozulmasın, kazadan beladan da esirgesin” dedi. Palancıoğlu da aşure dağıtımlarının çeşitli bölgelerde Cuma gününe kadar süreceğini ifade etti. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, tarihi Kapalı Çarşı’da esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. Esnafların taleplerini dinleyip, işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti.

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