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Kayseri OSB başkanı ve 6 yöneticisine hapis istemiyle iddianame

DHA

Kayseri OSB başkanı ve 6 yöneticisine hapis istemiyle iddianame


Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisi hakkında yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede OSB yöneticileri hakkında, `zimmet´ ve `kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği´ suçlarından toplam 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. 
Kayseri OSB'de Tahir Nursaçan'ın, 1 Mart 2019'da yapılan 17'nci Olağan Genel Kurul´da başkan seçilmesinin ardından itfaiye müdürü Hüsamettin Kazi, imar müdürü Abdülmenap Esko, elektrik müdürü Hacı Nuh Sarp ve inşaat bölümü şefi Abdullah Ekinci işten çıkarıldı. Bu kişiler ve OSB'de sanayici Emrah D., Mehmet H. ile Fatih Ö.'nün 'usulsüz harcama' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kayseri OSB'de yapılan harcamaların denetlenmesi için 2019 yılının Haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bağlı müfettişler görevlendirildi. İncelemeler üzerine 408 sayfalık rapor hazırlandı. Rapor, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen ve 200´ü aşkın sanayicinin bulunduğu `OSB´ne Sahip Çık Platformu´nun müdahil olduğu soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma sonunda OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile yöneticiler Ali Y., Adil Ö., Süleyman S., Şeref Ö., Özer B. ve Seyhan A. hakkında `zimmet´ suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar `kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği´ suçundan da 3'er yıldan 8'şer yıla kadar olmak üzere toplam 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede bazı ifadeler şu şekilde yer aldı:
"Dosyada bulunan 29 Haziran 2020 tarihli bilirkişi raporunda ayrıntısı yer aldığı şekilde şüpheli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın kendi kişisel istekleri doğrultusunda Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 23/1-ç maddesine aykırı olarak yaklaşık 1 milyon 500 bin TL yönetim kurulu kararı olmaksızın harcama yapılarak Osmanlı Odası adı altında yer yaptırıldığı, OSB tüzel kişiliğinin niteliği itibariyle herhangi bir reklam ihtiyacı olmamasına rağmen 15 Mayıs 2019-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yerel basında ve medya kuruluşlarında yapılan yayınlar karşılığı olarak 1 milyon 485 bin 348 TL harcama yapıldığı, ayrıca hizmet alımına ilişkin belgesi olmayan toplam 99 bin 600 TL ödeme yapıldığı, herhangi bir OSB tüzel kişiliği yönetim organı kararı olmaksızın 2016-2019 yılları arasında 26 bin 271 TL tutarında gömlek, kravat ve eşarp alınarak yerel medya mensuplarına hediye olarak verildiği, Şüphelilerin OSB tüzel kişiliğinin yönetim ve icra organı üyeleri oldukları, OSB tüzel kişiliğinin de usulsüz ve mevzuata aykırı yapılan harcamalardan cezai sorumluluklarının bulunduğu, Kayseri 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2021/1742 D. iş sayılı kararı uyarınca iddianamede 1 numaralı olarak adlandırılan eylemler sebebiyle resmi belgede sahtecilik diğer bentlerdeki belirtilen eylemler sebebiyle zimmet suçundan değerlendirme yapılması gerektiği, iddianameye konu edilen eylemlerin niteliği ve sayısı itibariyle OSB yönetim ve icra organı üyeleri olan şüphelilerin tüm eylemlerden haberdar oldukları, birlikte gerçekleştirdiklerinin açık olduğu, şüphelilerin eylemleri aynı suç işleme kararının icrası kapsamında farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirdikleri ve yukarıda belirtilen delillerden şüphelilerin üzerlerine atılı suçları anlaşılmakla, şüphelilerin yargılamasının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılmalarına, TCK. 53/1 maddesinde öngörülen güvenlik tedbirlerine hükmedilmesine, emanetin 2021/1499 sırasında kayıtlı belgelerin dosyada delil olarak saklanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-08-18 18:47:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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