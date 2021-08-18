Kayserisporlu Doğan Alemdar, Rennes´e transfer oldu

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, 18 yaşındaki futbolcusu Doğan Alemdar´ın Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes´e transfer olduğunu açıkladı.

Yukatel Kayserispor'un alt yapısından yetişen Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes´e transfer oldu. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar´ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar´a ve Rennes kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-08-18 23:12:42



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