Büyükşehirden ihale

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 9 adet Konut alanı arsasını kapalı teklif usulü ihale ile satacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 9 adet Konut alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince yapılacak 'Kapalı Teklif Usulü' ihale ile satılacak. İhale, 7 Eylül 2021’de saat 14.00’te Belediye encümen salonunda gerçekleşecek.

İhale ile ilgili tüm detaylar www.kayseri.bel.tr adresinden öğrenilebilecek.

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