Başkan Yalçın’dan 'Budunçar Vav Nesli' Akademisi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın milli manevi değerlere sahip her yönüyle donanımlı bir gençlik yetiştirmek amacıyla ‘Budunçar Vav Nesli Akademisi’ni hayata geçireceklerini söyledi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “Gençlerimiz, başkalarının tanımlamasıyla ‘Z Kuşağı’ adı altında kuralsız ve kutsalsız gösterilmeye çalışılmaktadır. ‘Z Kuşağı’ tanımlamalarına ve diğer yanlış unsurlara karşı gençlerimizi korumalı ve milli manevi değerlerine bağlı şekilde yetiştirmeliyiz. Hepimiz Müslümanız, Kur’anı Kerim’in ihdas ettiği rahmani çizelge, hayatımızı üzerinde idame ettirmemiz gereken en önemli yoldur. Birileri çıktı bizim çocuklarımızı kuralsız, kutsalsız makine bağımlısı ilan etti. Böyle bir şey yok! Böyle değil bizim gençlerimiz, 15 Temmuz’da hepimiz bunu gördük” dedi.



NEDEN ‘BUDUNÇAR VAV’?

‘Budunçar Vav’ kavramına da açıklık getiren Başkan Yalçın, “Budunçar, Türk töresini yeniden yürürlüğe koyan kişi demek. Niye Türk töresi diyoruz? Çünkü bütün Türk devletleri tarih boyunca yetişebildiği her yerde dünya mazlumlarının hamisi, koruyucusu olmuştur. ‘Vav’ deyince de; İslamiyet kültüründe vav teslimiyet manasında kabul görür. Seçkinlerin seçkini anlamına da gelir ve aynı zamanda dirayetli, samimi, çalışkan kişiyi ifade eder. Bizim kaybedecek zamanımız yok. Biz her şeyi buluruz ama yerine göre vasıflı insan bulamıyoruz. Milli manevi değerlerine bağlı, geleceğe güvenle bakan, zamanının bilgi birikimi ve teknolojik gelişimine vakıf, nitelikli insan yetiştirmemiz lazım. O bakımdan Türkİslam Medeniyeti tasavvurunu gençlerimizin içine yerleştirmek zorundayız. Bunun için yola çıktık ve bu projeye ‘Budunçar Vav Nesli Akademisi’ adını verdik” diye konuştu.



BUDUNÇAR VAV NESLİ AKADEMİSİNİN HEDEFLERİ

Budunçar Vav Nesli Akademisi’nin hedeflerine dair bilgiler de veren Başkan Yalçın, “Türk töresi ve İslam ahlakı ile beslenmemiş hiçbir yapı uzun soluklu olarak mevcudiyetini koruyamaz. Osmanlı, hedefindeki şehirleri ‘Kızılelma’ olarak nitelemiş ve bu idealle Türkİslam medeniyetinde baş tutup önderlik yapmıştır. Budunçar Vav Nesli de günü geldiğinde 2023, 2053 ve 2071 ideallerine ulaşmak için fedakarca hizmet edecektir. İnşallah bu akademiyle birlikte her biri Türk devletinin hizmetkarı, Türk bayrağının ve Türkİslam Medeniyeti’nin aşığı, bilgili, kültürlü, donanımlı, özel bir kuşak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sık sık vurgu yaptığı ‘İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın’ sözüne bağlı olarak ‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ ilkesinin sağlanması, korunması ve sürdürülebilir olması hedefine bu akademiyle katkı sağlayacağız” dedi.

