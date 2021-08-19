Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİMalatya yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, KayseriMalatya yolunun Karatay mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine giden E.B. yönetimindeki 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-08-19 11:27:15
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