Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi 20202021 eğitimöğretim yılı 53. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 274 öğrenci mezun oldu.



İlahiyat Fakültesi Bahçesi’nde de gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen, İl Müftü Vekili Mehmet İzci ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Kuranı Kerim Tilaveti’nin ardından mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan yaptığı konuşmasında Fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Dekan Cihan, “Sevgili mezunlarımız, hepiniz bin bir emekle zahmetle geçen 5 yılın ardından bu mutlu günlere ulaştınız ve bu günlere ulaşmanın arkasında ailenizin desteğini ve hocalarınızın üstün gayretini unutmamanızı rica ediyorum. Değerli arkadaşlar, aldığınız ilahiyat tahsilinin öncelikle sizlere hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyorum. Kazandığınız bu birikimi hayatınıza taşıdığınızda her şeyin nasıl kolay bir hale geldiğini bizzat göreceksiniz” dedi.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında mezun öğrencileri tebrik ederek, "İslam’ın temel kaynaklarına hâkim olan ve bilimsel bilgiyi temel alan genç mezunlarımız olarak Ülkenize, Vatanınıza ve Milletinize hizmet edeceğinize inancımız tamdır. Bende bir İmam hatip mezunu olarak sizlere şunu belirtmek isterim ki; genç kuşakların dini eğitim alanında gerekli donanım ve dini bilgilere sahip olmaları için sizlere düşen görev büyük önem arz etmektedir. Şunu unutmayın ki; sizler, fakültenizden aldığınız bilgi ve birikimler ile genç kuşaklara İslam’ı her alanıyla aktararak genç kuşaklarımızın rol modeli olacaksınız. Çok ulvi bir mesleğin mensubu olacaksınız ama aynı zamanda sorumluluğunuz ve yüklendiğiniz görev çok ama çok büyük bunun idrakın da olacağınıza inancım tamdır. Dini bilgiyi çağın ihtiyaçları doğrultusunda anlayan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak Ülkemizin 11 araştırma üniversitesi arasında yer alan saygın, köklü ve gelenekleri olan Erciyes Üniversitesi’nden mezun oluyorsunuz. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” almaya hak kazanan sayılı üniversitelerden birisi olan Erciyes Üniversitesi’nin birer mezunu olarak sizler, Erciyes Üniversitesi kimliğini gururla taşıyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından tören, mezun öğrencilere diploma ile plaket takdiminin ardından sona erdi.

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