Kayseri’nin misafir odasında değişim başlıyor Kazancılar Çarşısı yeni ve modern görünüme kavuşacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri Ticaret Odası’nda bir toplantı yaparak Kazancılar Çarşısı’na yapılacak olan yeni projeyi KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ve çarşı esnafı ile istişare etti. Kazancılar Çarşısı'nın çehresini değiştirecek yeni çalışma Ekim ayında başlayacak.

Şehir merkezini misafir odasına benzeten ve burasının nezih yer merkez olması gerektiğini vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Şehir merkezleri şehrimize gelenlerin ilk gördüğü yerler. O yüzden buraların daha temiz ve nezih olması oldukça önemli. Kazancılar Çarşımızda bu anlamda çok önemli. Kazancılar Çarşımızla ilgili projemizi zaten açıklamış esnafımızla da paylaşmıştık. İlkbaharda ihalemizi yapmıştık. Ancak tek firma girmesi ve pandemi süreci nedeniyle ihaleyi iptal ettik. Yeni yapılan ihaleyle Ekim ayı gibi inşaat çalışmalarına başlayıp çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Kazancılar Çarşısı şehrimizin misafirhanesi yani başköşesi. Zemini, tavanı ve cephe uygulamalarımız ile çarşımız yepyeni bir görünüm kazanacak. Esnafımızı mağdur etmemek için akşamları çalışmaları sürdüreceğiz. Esnafımızla işbirliği içinde çalışma yapacak ve Kazancılar Çarşı'mızı yeni ve modern bir görünüme kavuşturacağız. Buradan alışveriş yapan vatandaşlarımızın ve esnafımızın da Kayseri’ye yakışır bir ortamda alışveriş yaparak, çarşıdan ayrılmasını sağlayacağız. Çalışmamızın hayırlı olmasını dilerim. Bizlere her zaman destek olan Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy ve Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanımız Adnan İncetoprak'a çok teşekkür ederim” dedi.

Kazancılar Çarşısı’nın Kayseri için önemli bir değer olduğunu söyleyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Belediyemiz tarafından hayata geçirilecek olan bu yeni projeyle Kazancılar Çarşısı çevresi ile bütünleşen yeni ve modern görünüme kavuşacak. Sağ olsun çarşımızın yeni yüzü için Mustafa Başkanımız ve ekibi büyük emek sarf ediyor. Bu çalışma şehrimize yeni bir soluk getirecek. İnşallah kısa zamanda hayata geçmesini beklediğimiz projeyle birlikte hem esnafımızın yüzü gülecek, hem de Kayseri’ye gelen misafirlerimizde güzel bir izlenim bırakacak. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşarak çarşımızın en güzel şekle gelmesi için çalışacağız” diye konuştu.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ise, “Başkanımız ve ekibi Kazancılar Çarşısı ve Kapalı Çarşıyı daha güzel hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. Sağ olsun Kayserimize yakışır bir projeyi el birliği ile yapacağız. Emek ve destekleri için kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

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