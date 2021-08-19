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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar’a görev

İHA

Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar’a görev

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar, Trabzon’da oynanacak olan Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor maçını yönetecekler.
Süper Ligin 2.hafta karşılaşmasında 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak olan Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor maçında görev yapacak hakemler belli oldu. MHK tarafından yapılan açıklamada bu zorlu ve önemli doksan dakikayı Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Volkan Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi Oğuzhan Çalkır.
Abdulkadir Bitigen bu sezon ilk maçını yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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