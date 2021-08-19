Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı (2)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kayseri´de şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaşamını yitiren 3 kişinin Fatma B., Fatma Ö. ve Şerife S. olduğu belirtildi. Kazada yaralanan kişilerin ise sürücü Ejder B. (61) ile Sümeyra C. (30), Hasan Ş. (12), Hasan Hüseyin Ş. (11), Ebrar Ş. (13), Ecrin Ş. (6), Zümra Ö. (5), Halis C. (4), Asya Sudem Ö. (2), Ayşe C. (1) ve İsrafil Ö. (1) olduğu bildirildi. 9´u çocuk, 12 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.
TATİLE GİDİYORLARDI
Araçta bulunanların, Kahramanmaraş´tan tatil için Nevşehir´in Kozaklı ilçesine gitmek için yola çıktıkları kaydedildi.
Ayrıca, jandarma ekiplerinin yaptığı ilk çalışmada hafif ticari araçta mekanik bir arızanın olmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-08-19 15:25:02
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