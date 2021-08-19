Yol kenarında başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de Nuri Aras (27), yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yelkesen Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada ölen kişinin Nuri Aras olduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Aras, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Aras´ın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-08-19 15:41:59
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