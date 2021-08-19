Yol kenarında başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de Nuri Aras (27), yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yelkesen Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada ölen kişinin Nuri Aras olduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Aras, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Aras´ın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-08-19 15:41:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.