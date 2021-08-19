8 yıl hapisle aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı

Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, `dolandırıcılık´ ve `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Sedat M. (40), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'dolandırıcılık´ ve `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sedat M.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda firari Sedat M.´nin, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'ndeki evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda Sedat M., yakalandı. Gözaltına alınan Sedat M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-08-19 16:10:18
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