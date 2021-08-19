Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı (3)

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ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kayseri´de şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan Sümeyra C. (30), kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 4'e yükselirken, yaralı 10 kişinin tedavisi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-08-19 17:17:22



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