Kayseri Basketbol'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Avrupa Ligi ön elemesinde Romanya´dan ACS Sepsi, Macaristan'dan ise Atomeromu KSC Szekszard ile eşleşti.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol´un karşılaşacağı rakipleri belli oldu. Ön eleme oynayacak olan Kayseri temsilcisi, Romanya´dan ACS Sepsi, Macaristan'dan ise Atomeromu KSC Szekszard ile eşleşti. Karşılaşmalar 21 ve 23 Eylül'de Romanya'da oynanacak. Ön eleme müsabakaları öncesi açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, "21 Eylül tarihinde Macaristan temsilcisi Atomeromu KSC Szekszard, 23 Eylül'de ise ACS Sepsi takımları ile karşılaşacağız. Kadınlar Avrupa Ligi grup maçlarına kalmak için mücadele edecek takımımıza ve teknik kadromuza güveniyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-08-19 18:13:58



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