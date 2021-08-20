Sümer Stadı ışıl ışıl

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sümer Stadı ışıl ışıl

İHA

Sümer Stadı ışıl ışıl

Kayseri amatörünün yükünü çeken Sümer Stadı 1 ve 2 Nolu sahalar yeni sezon öncesi ışıklandırıldı.
20212022 futbol sezonu öncesi amatörün yükünü çekecek olan Sümer Stadı’nda hummalı çalışma devam ediyor. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal’ın göreve gelmesinin ardından başlayan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Zemini yenileme çalışmaların ve amatör evinin yenilenmesinin ardından Sümer Stadı ışıklandırılması amatör futbol kulüplerini sevindirdi.
Yeni sezonla birlikte Sümer Stadı ve diğer statlarda gece maçları oynanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bellona Kayseri Basketbol’da hedef gruplara kalmak Bellona Kayseri Basketbol As Başkanı Özkan Arseven: "Euro Lige kalmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol’da hedef gruplara ...
Berna Gözbaşı: "Yolun açık olsun Doğan. Türkiye’mizin aydınlık, başarılı yüzü ol"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Yolun açık olsun Doğan. Türkiye’mizin ...
Metruk binadaki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Metruk binadaki yangın söndürüldü
Kayseri Basketbol'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ...
Kayseri’deki trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
YEREL HABERLER Kayseri’deki trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
Tomarza'da '15 Temmuz' temalı yarışmasında ödüller verildi
YEREL HABERLER Tomarza'da '15 Temmuz' temalı yarışmasında ödüller ...
Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı (3)
YEREL HABERLER Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 4 ...
Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: Adalet elbet tecelli edecektir
YEREL HABERLER Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: Adalet elbet tecelli ...
Aşureler meydanda dağıtıldı
YEREL HABERLER Aşureler meydanda dağıtıldı
Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye temsilcisini ağırladı
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü ...
Melikgazi'de belediyeye gelmeden ruhsat başvurusu yapılacak
YEREL HABERLER Melikgazi'de belediyeye gelmeden ruhsat başvurusu ...
8 yıl hapisle aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER 8 yıl hapisle aranan hükümlü, polis operasyonuyla ...
MTTB Kayseri Şube Başkanı ve Yönetiminden KAYÜ Rektörüne Ziyaret
YEREL HABERLER MTTB Kayseri Şube Başkanı ve Yönetiminden KAYÜ ...
14´üncü kattan düşen Yusuf Buğra, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER 14´üncü kattan düşen Yusuf Buğra, son yolculuğuna ...
Yol kenarında başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Yol kenarında başından tabancayla vurulmuş olarak ölü ...
Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ...
Başkan Akay Ankara'da
YEREL HABERLER Başkan Akay Ankara'da
KAYMOS'tan Kastamonu'ya mobilya yardımı
YEREL HABERLER KAYMOS'tan Kastamonu'ya mobilya yardımı
Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar’a görev
YEREL HABERLER Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar’a görev
Kayseri’nin misafir odasında değişim başlıyor Kazancılar Çarşısı yeni ve modern görünüme kavuşacak
YEREL HABERLER Kayseri’nin misafir odasında değişim ...
Kayserispor-Adana Demirspor maçını Numanoğlu yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor-Adana Demirspor maçını Numanoğlu ...
Başkan Öztürk aşure ikram etti
YEREL HABERLER Başkan Öztürk aşure ikram etti
AGÜ, "UN Academic Impact" Üyesi Oldu
YEREL HABERLER AGÜ, "UN Academic Impact" Üyesi Oldu
ERÜ İlahiyat Fakültesi 53. Dönem Mezunlarını Verdi
YEREL HABERLER ERÜ İlahiyat Fakültesi 53. Dönem Mezunlarını Verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.