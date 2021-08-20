Kayserispor'da eksik çok İlhan Parlak oynayacak

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Yukatel Kayserispor, sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesinde önemli futbolcularından yoksun sahaya çıkacak.

Sakatlıkları bulunan Manuel Fernandes, Mario Gavranovic, Harrison Manzala, Gustavo Campanharo, Bernard Mensah, Ali Karimi, Olivier Kemen, forvet futbolcusu Kevin Luckassen, Fransa'nın Rennes takımına transferi gerçekleşen kaleci Doğan Alemdar bugün oynanacak Adana Demirspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Kırmızı kart cezalısı olduğu için geçen haftaki Altay maçında görev alamayan kaptan İlhan Parlak, bugün sahada olacak. Kalede ise Rumen file bekçisi Silviu Lung görev üstlenecek.

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