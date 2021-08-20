Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımının Euro Cup Women'deki rakipleri belli oldu.

EuroLeague Women ve EuroCup Women muhtemel grupları belli oldu. 1924 Eylül tarihleri arasında Euro League Women Ön Eleme Grubunda Macaristan'ın KSC Szekszard ve Romanya'nın Sepsi takımlarıyla üçlü turnuvaya çıkacak olan Bellona Kayseri Basketbol takımı, turnuvayı birinci tamamlaması halinde EuroLeague Women A Grubu'na gidecek. Sarı Kırmızılılar, bu grupta Ekaterinburg (Rusya), Avenida (İspanya), USK Prag (Çekya), BLMA (Fransa), Venezia (İtalya), MBA Moskova (Rusya), TTT Riga (Letonya) ile karşılaşacak. Turnuvada 2. olması halinde EuroCup Women B Grubuna gidecek olan sarı kırmızılılar, Uni Gyor (Macaristan), Promotey (Ukrayna) ve Elazığ Özel İdare (Türkiye) / PAOK (Yunanistan) galibi ile oynayacak.

Bellona Kayseri Basketbol, turnuvada 3. olması halinde ise EuroCup Women D Grubuna gidecek. Sarı Kırmızılıların bu gruptaki rakipleri Ramla (İsrail), Nesibe Aydın (Türkiye) ve Niki Lefkadas (Yunanistan) olacak.

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