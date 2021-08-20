Kayserispor ile Adana Demirspor 42 sezon sonra karşılaşıyor

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor, tarihlerinde 42 sezon sonra Süper Lig'de karşılaşacak.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor, ikinci hafta maçında 3 puan mücadelesi verecek. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak maçta ekipler, birbirine üstünlük kurmak için çabalayacak. Adana Demirspor ile Kayserispor, ilk olarak 30 Aralık 1973 tarihinde Adana'da karşılaştı. Bu maçı ev sahibi ekip kazanmıştı. İki takım, son olarak 19791980 sezonunda Süper Lig'de karşılaştı. Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor, tam 42 sezon sonra Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Her iki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki takım 2'şer kez kazanırken 2 maç da berabere bitti. Rakipler birbirine 3'er gol attı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

1979/1980 KayserisporAdana DS 00

1979/1980 Adana DSKayserispor 20

1974/1975 Adana DSKayserispor 00

1974/1975 KayserisporAdana DS 10

1973/1974 KayserisporAdana DS 20

1973/1974 Adana DSKayserispor 10

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor, 4 kez Türkiye 1. Ligi'nde, 7 kez Türkiye 2. Ligi'nde, 2 kez Türkiye 3. Ligi'nde birbirine üstünlük kurmaya çalışırken 6 kez de Türkiye Kupası maçında karşılaştı.

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