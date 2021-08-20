Hikmet Karaman, Süper Lig'de Kayserispor ile 55. maçında

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Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında Süper Lig'deki 55. maçına çıkacak.

Kayserispor ile anlaşmaya varan Teknik Direktör Hikmet Karaman, sarıkırmızılılardaki yeni döneminde ilk sınavını bugün Adana Demirspor'a karşı verecek. Kayserispor'u daha önce 3 farklı sezonda çalıştıran Karaman, toplamda 54 Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 19 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.

Hikmet Karaman, sarıkırmızılı takıma ilk kez geldiği 20042005 sezonunda 27 müsabakada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 11 yenilgi elde ederken, 20182019'da ise 20 mücadelede 7 galibiyet, 8 beraberlik, 5 yenilgi aldı. 20192020 sezonunda ise 7 maçlık bir süreç yaşayan Karaman, galibiyet alamazken, 3 beraberlik, 4 yenilgi ile Kayserispor serüvenini noktalamıştı.

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