Kayseri'de 6 ilçenin kaymakamı değişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Kayseri'nin 6 ilçe kaymakamı değişti.

Bugün yayınlanan Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Felahiye Kaymakamı Okan Bayraktar Şanlıurfa Akçakale Kaymakamlığına, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram Ardahan Çıldır Kaymakamlığına, Develi Kaymakamı Murat Duru Tekirdağ Çerkezköy Kaymakamlığına, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin Trabzon Vali Yardımcılığına, Sarız Kaymakamı İhsan Maskar Adıyaman Vali Yardımcılığına, Akkışla Kaymakamı Tasan Murt Hakkari Çukurca Kaymakamlığına atandı.

Ayrıca Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar ise İstanbul Vali Yardımcılığına atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.