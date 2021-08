Başkan Çolakbayrakdar: Asfaltlamadık cadde ve sokak kalmayacak"

Kocasinan Belediyesi, Yeşil Mahalle’deki 10 metre genişliğinde 900 metre uzunluğundaki Sarımsaklı Caddesi’nde asfaltlama çalışmasını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sundu. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, program dahilinde yapılması öncelikli olan Kocasinan’ın her bir köşesinde asfaltlanmadık yer kalmayacağını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşil Mahalle’de yenilenen caddenin eksiksiz ve daha sağlıklı olması için büyük bir titizlikle bizzat çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş ve işçilerle sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, ilçe genelinde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini ve daha konforlu şekilde vatandaşın hizmetine sunduklarını vurgulayarak; “Yeşil Mahalle Sarımsaklı Caddesi’nde çalışmalarımız devam ediyor. Yaz mevsimi, bütün belediyeler için yoğun çalışma aylarıdır. Kocasinan Belediyesi olarak tüm birimlerimizle birlikte sahadayız. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri de, belirlediğimiz programa göre her bir mahallemizde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Sarımsaklı Caddesi’nin ardından farklı mahallelerde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam edecek. Bütün gayretimiz, mahallelerimizin içerisindeki her bir cadde ve sokak da asfaltlanmadık yol bırakmamak. Bu gayretle yoğun çaba sarf ediyoruz.” ifadelerine yer verdi. Kocasinan’ın 145 kilometre uzunluğunda büyük bir alana sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Gerek merkez gerek kırsal mahalleleri olmak üzere yenilenmeye ihtiyacı olan yolları, kaldırımları ve sokakları yeniliyoruz. Bir yandan da yeni imara açtığımız yerlerde yeni yollar yapıyoruz. Böyle olunca hepsinin bir anda yapılma şansı olmuyor. Ama hedeflerimiz doğrultusunda yapılmasını öncelediklerimizin her birinde çalışmalarımız devam ediyor. Geldiğimiz noktada ise hedeflerimizin yüzde 99’unu yapmış bulunmaktayız. Yapılan yolların kazasız belasız sağlıkla kullanılmasını diliyorum. Her bir yaptığımız yeni yol, hız yapmamayı gerektiriyor. Yeni yapılan yollarda hız yapmayıp, trafik kurallarına hassasiyet gösteren araç sürücülerimize teşekkür ediyorum. Daha konforlu ulaşım için çalışmalarımız devam edecek.”

Yapılan asfaltlama çalışmalarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a dua eden vatandaşlar da, “Allah razı olsun. Yollarımız çok güzel oluyor.” diye sevinçlerini dile getirdi.

