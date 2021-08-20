Eşref Bitlis Bulvarı'ndan Talas'a kesintisiz ulaşım sağlayacak alt geçit çalışması başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hulusi Akar Bulvarı ile Âşık Veysel Bulvarı’nın yükünü hafifletmek ve kesintisiz ulaşım amacıyla Eşref Bitlis Bulvarı’ndan Talas’a alternatif bağlantı yolu ile alt geçit yapım çalışmalarını başlattı.

Kentin önemli ana arterlerinden olan, Hulusi Akar Bulvarı ile Âşık Veysel Bulvarı üzerinde Furkan Doğan Katlı Kavşağı'nda devam eden çalışmalara bir yeni proje daha eklendi. Yapımı devam eden Orgeneral Hulusi Akar ile Âşık Veysel Bulvarı kesişimindeki alt geçitleri tamamlayıcı nitelikte Eşref Bitlis Bulvarı’ndan Talas istikametine gidecek araçların Hulusi Akar Bulvarı üzerinden kesintisiz devam etmelerini sağlayacak projenin çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında halkın ulaşım konusunda mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâh yol yapılıyor. Bu kapsamda yaklaşık 42 metre uzunluğunda 18 metre genişliğinde kapalı kesite sahip alt geçit ile yayaların karşıya güvenli geçebilmesi için yine aynı tüp içerisinde yaya geçidi ve 2 adet asansör yapılması planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Hummalı şekilde çalışmalarını sürdüren ekibe kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ve firma yetkililerinden bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de ulaşım sorunlarını gidermeye yönelik gerek kavşak düzenlemeleri, gerek ana arterlerdeki çalışmalar, alt geçitler, üst geçitler, tramvay ile kesişen boyutlar olmak üzere tüm çalışmaları masaya yatırdıklarını, ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi için gayretlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Bölgede 3 ayrı alt geçit çalışması yaptıklarını anlatan Büyükkılıç, çalışmalardan raylı sistem, doğal gaz ve KASKİ hatlarının etkilendiğini ve bunları deplase etmek için yine büyük çalışmalar yapmak zorunda kaldıklarını anlatarak, tüm çalışmaların Kasım ayında bitirileceğini ve bölgenin ulaşım konusunda büyük bir rahatlama yaşayacağını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, Eşref Bitlis Bulvarı’nda yapımı başlatılan çalışmalara ilişkin de “Eşref Bitlis Bulvarı diye bilinen ana arterimizin gerek Hulusi Akar Bulvarı ile gerekse yapmış olduğumuz alt geçit ile buluşma açısından yeni bir çalışma yapıyoruz. Trafiği rahatlatmak, Âşık Veysel Bulvarı’nın yükünü hafifletmek amacıyla önemli ve anlamlı bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın tamamının on birinci ayda biteceğini, bir etabının ise onuncu ayda biteceğini belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. Yol çalışmaları kapsamında etap etap açılışların önümüzdeki günlerde yapılacağını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Allah kazadan beladan esirgesin. Allah’a şükürler olsun imkânlarımız yeterli, kaynaklarımız mevcut, ekonomik sıkıntımız yok, harıl harıl çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan, kıymetli hemşerilerimizden, onlara bir miktar eziyet verip, bu süreçte ister istemez dolaylı mağduriyet oluşturduğumuz için özür diliyor, emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum.” İncelemelerinin ardından bölge esnafını da ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, alış veriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

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