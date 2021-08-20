Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 5 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de M.T. (12), isimli kız çocuğuna binanın bodrumunda sarkıntılık suretiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Osman K., (42), 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Melikgazi ilçesinde 11 Mayıs günü Osman K., binan önünde oynarken gördüğü M.T. isimli kız çocuğunu bodrum kata götürdü. Burada M.T.´ye sarkıntılık yaptığı iddia edilen Osman K.´ye diğer çocuklar tepki gösterdi. Şikayet üzerine Osman K. gözaltına alındı. Osman K., çıkarıldığı mahkemece `Çocuğun cinsel istismarı´ suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Osman K., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Suçlamaları kabul etmediğini ve kendisine iftira atıldığını öne süren Osman K., "Şerefim üstüne yemin ederim ki hiçbir şekilde cinsel temasta bulunmadım. Bu kadar çocuğun olduğu yerde cinsel istismarda bulunmam için deli olmam gerekir. Mağdurun ifadeleri çelişkilidir. Kesinlikle istismarda bulunmadım. Sadece omzuna dokundum. O da cinsel amaçlı değildi. Tek suçum omzuna dokunmak. Olay günü oruçluydum. Oruç tutan birisi böyle bir şey yapar mı? Suçum, günahım yok" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Osman K.´yı, `sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı´ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-08-20 12:45:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.