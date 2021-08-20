Kayseri Eczacılar Odası Genel Kurul yapılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası, Genel Kurulu 17 Eylül'de yapılacak.

Kayseri Eczacılar Odası yönetim kurulu toplantısında alınan kararla 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun 9. Maddesi gereğince 50. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, çoğunluklu olarak 17 Eylül Cuma günü Fier Toplantı Salonu'nda saat 13:00'de yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve adreste 18 Eylül Cumartesi günü saat 13:00'de çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.