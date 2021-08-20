Evin kasasından 30 bin liralık ziynet eşyası çaldı, tutuklandı

Risk altındakileri Afganistan'dan tahliye eden gazeteci ve yazar Nadane Ghouri: 'Onlara ihanet ettik'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, hırsızlık için girdiği evin kasasından 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Durdu T. (31), mahkemece tutuklandı.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yenimahalle´de meydana geldi. Durdu T., hırsızlık için girdiği evdeki kasadan 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla hırsızlığı, Durdu T.´nin yaptığı belirlendi. Durdu T., Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Durdu T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-08-20 12:52:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.