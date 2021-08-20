İl Milli Eğitim'de devir teslim töreni Yeni Müdür Ahmet Saim Durgun göreve başladı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Ahmet Saim Durgun, yapılan devir teslim töreninin ardından göreve başladı.



Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Ahmet Saim Durgun, yapılan devir teslim töreniyle görevine başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gelişinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri tarafından karşılanan Durgun, makam girişinde de merkeze çekilen Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından karşılandı. Durgun burada Çandıroğlu'na çiçek takdim ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



Çandıroğlu'na veda töreni

Öte yandan, merkeze çekilen Bilal Yılmaz Çandıroğlu için kurum personelleri veda töreni düzenledi. İlçe milli eğitim müdürleri ile düzenlediği online toplantıda vedalaşan Çandıroğlu, "Yeniden kendi memleketimize hizmet etme şerefine nail oldum. Sizinle çalışmak ve sizi tanımak çok güzeldi. Bu makamlar takdir makamlarıdır. Şerefle, elimizden geldiği kadar vatanımıza ve memleketimize hizmet etmeye çalıştık. Ayrıca kendi memleketimizde bu görevi yapmanın bizim için ayrı bir önemi vardı. Özellikle bu zorlu salgın sürecinde çocuklarımızın eğitim ihtiyacını en aza indirmek için çalışmalarda bulunduk. Kayserimizin eğitim ve öğretimde belirlenen hedeflere ulaşması için var gücümüzle çalıştık. Biz, bize emanet edilen öğrencilerimize Allah için memleket için sahip çıkmaya ve onları bir adım daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olduk. Sizlere veda ederken, Milli Eğitim camiasına ve bütün Kayserililere sevgi, saygı ve güven üzerine inşa ettiğimiz çalışma heyecanımıza sürekli destek ve katkılarıyla güç katan tüm çalışma arkadaşlarım ve paydaşlarımıza, sonsuz teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Haklarınızı helal edin" dedi.



Personel ile tek tek tokalaşarak helallik isteyen Çandıroğlu, daha sonra alkışlar ve çiçeklerle uğurlandı.

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