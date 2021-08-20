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Av sezonu öncesi silah bayilerinde hareketlilik başladı Av bayi işletmecisi Taha Tayfun Bağcı: “Sezon öncesinde bıldırcın fişeğinde hareketlilik var”

İHA

Av sezonu öncesi silah bayilerinde hareketlilik başladı Av bayi işletmecisi Taha Tayfun Bağcı: “Sezon öncesinde bıldırcın fişeğinde hareketlilik var”

2021 Genel Av Sezonu öncesinde silah bayilerinde hareketlilik yaşanıyor. Av sezonu ile ilgili açıklamalarda bulunan av bayi işletmecisi Taha Tayfun Bağcı, “Sezon öncesinde bıldırcın fişeğinde hareketlilik var” dedi.
Geçen sezona göre düşüş yaşansa da hareketliliğin fişek satışlarında devam ettiğini söyleyen Taha Tayfun Bağcı, “İşler de av sezonundan kaynaklı ufak bir hareketlenme var diyebiliriz ama totalde geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman, bir düşüş söz konusu. Onun da en büyük gerekçesi, mevcut ürünlerdeki fiyat yükselişleri. Geçtiğimiz seneye baktığımız zaman, hem av tüfeklerinde hem de av fişeklerinde hammaddeden kaynaklı bir hayli artış var. Bu da avcılarımızın fişek alımındaki oranını düşürüyor. Geçtiğimiz yıllarda 12 kutu fişek alan kişiler şu an en fazla yarısı kadar fişek alabiliyorlar mevcut ödedikleri para ile. Şu an sezon öncesi yoğunluk ve bıldırcın avının başlayacak olması ile birlikte, bıldırcın fişeğinin hareketliliği söz konusu. Çifte ve poze dediğimiz av tüfeklerinde bir hareketlenme var. Daha çok avcıya hitap ettiğimiz gruplarda bir hareketlenmemiz mevcut ama dediğim gibi geçtiğimiz sezonlara göre bir düşüş söz konusu” dedi.
Bağcı, avcıların özellikle ormanlık alanlarda yaktıkları ateşleri söndürmesi gerektiğini söyleyerek, “Avcılardan özellikle birkaç istirhamımız var. Kesinlikle mevcut limit ve kotalarına uysunlar. Kesinlikle belgesiz avcılık yapmasınlar. Bunların hepsi çeşitli çalışmalar sonucunda bakanlıklarımız tarafından ortaya koyulan limitler. Bir diğer ricamız da avcılarımızın çoğu ormanlık bölgelerde avlarını yapıyorlar. Lütfen avlarını yaparken yakmış oldukları ateşleri kesinlikle söndürsünler. Söndürdüklerine emin olsunlar. Geçtiğimiz günlerde yeterince ciğerlerimiz yandı zaten. Böyle bir duruma sebebiyet vermesinler. İçişleri Bakanlığının açıklamasıyla yasaklanan ormanlık alanlarda av yapmamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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